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Киберполиция вскрыла мошенников, работающих с поддельными кредитами
Киберполиция пресекла деятельность группы, оформлявшей кредиты на поддельные документы, и задержала несколько участников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД разоблачили преступную группу, указала Волк в своем Telegram-канале.
Преступники открывали счета в кредитных организациях на поддельные паспорта и подавали заявки на кредиты, после чего выводили средства на подконтрольные счета.
Один из случаев мошенничества произошел в мае прошлого года, когда москвич перевел злоумышленникам 2 млн 160 тыс. рублей. Расследование привело к задержанию участника группы в Челябинской области, который признался в причастности. В его квартире обнаружены поддельные паспорта и другие доказательства.
Далее в Челябинской области и Приморском крае были задержаны еще трое соучастников, включая предполагаемого организатора с криминальным прошлым. Эти лица под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты на поддельные документы.
В рамках расследования возбуждено 28 уголовных дел, объединенных в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, и они помещены под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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