Киберполиция вскрыла мошенников, работающих с поддельными кредитами

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД разоблачили преступную группу, указала Волк в своем Telegram-канале.

Преступники открывали счета в кредитных организациях на поддельные паспорта и подавали заявки на кредиты, после чего выводили средства на подконтрольные счета.

Один из случаев мошенничества произошел в мае прошлого года, когда москвич перевел злоумышленникам 2 млн 160 тыс. рублей. Расследование привело к задержанию участника группы в Челябинской области, который признался в причастности. В его квартире обнаружены поддельные паспорта и другие доказательства.

Далее в Челябинской области и Приморском крае были задержаны еще трое соучастников, включая предполагаемого организатора с криминальным прошлым. Эти лица под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты на поддельные документы.

В рамках расследования возбуждено 28 уголовных дел, объединенных в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, и они помещены под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее правоохранители в Калужской области раскрыли нарколабораторию, которую устроил там житель Удмуртии, он установил систему видеонаблюдения, чтобы защищать объект.