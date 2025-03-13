Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Кремль сообщил о возможном международном звонке Путина
Песков анонсировал возможный международный звонок Путина вечером
Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС, Песков сообщил, что Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером. Он также добавил, что в графике президента могут появиться и другие контакты в течение дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.