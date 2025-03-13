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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    13 марта 2025, 12:32 • Новости дня

    Кремль сообщил о возможном международном звонке Путина

    Песков анонсировал возможный международный звонок Путина вечером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как передает ТАСС, Песков сообщил, что Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером. Он также добавил, что в графике президента могут появиться и другие контакты в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

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    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

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    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

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    12 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы

    Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области

    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы после полного освобождения Курской области.

    «[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – передает ТАСС поручение президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области высказав поддержку военным. Путин поблагодарил войска, участвующие в освобождении Курской области. Президент также предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами.

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    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    12 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    Путин: Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции

    Владимир Путин заявил, что иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, оговорив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Владимир Путин, выступая на совещании в одном из командных пунктов в Курской области, сделал важное заявление о том, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным, передает РИА «Новости»

    Однако, по его словам, иностранные наемники, участвующие в составе ВСУ, не подпадают под защиту норм Женевской конвенции. Президент подчеркнул, что это исключение обусловлено их статусом и условиями участия в военных действиях.

    "Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - подчеркнул глава государства.

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    12 марта 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ближайшее время пресс-служба президента России обнародует информацию и видеокадры с совещания, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам, запланированного на среду, из-за рабочего графика Путина.

    В феврале Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии.

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    12 марта 2025, 22:04 • Новости дня
    Путин призвал окончательно разгромить ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области, согласно его заявлению на совещании в одном из командных пунктов региона.

    Президент Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов приграничного региона заявил о необходимости в ближайшее время окончательно разгромить украинские вооруженные силы, окопавшиеся на территории Курской области, передает ТАСС.

    По его словам, противник ведет активные боевые действия в этом регионе, что требует скорейших и решительных действий. Путин подчеркнул важность оперативных действий для достижения поставленных задач и восстановления безопасности в регионе.

    Ранее Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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