Иран анонсировал обсуждение с Россией и Китаем сотрудничество в БРИКС и ШОС

МИД Ирана: Россия, Китай и Иран в Пекине обсудят сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

Tекст: Вера Басилая

По словам Багаи, Иран, Россия и Китай в пятницу проведут в Пекине переговоры по вопросам сотрудничества в рамках региональных организаций БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе этих встреч также будет обсуждено иранское ядерное досье, передает РИА «Новости».

Багаи отметил, что переговоры запланированы в рамках постоянных консультаций Ирана с различными странами и будут включать обсуждение региональных и международных вопросов, представляющих интерес для всех трех государств. Основное внимание будет уделено направлениям сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, которые являются важными международными платформами для Ирана, России и Китая.

БРИКС было создано в 2006 году и включает Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к нему присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а с 2025 года Индонезия стала полноправным членом.

ШОС, основанная в 2001 году, включает в себя Китай, Россию и ряд стран Центральной Азии, а также Индию, Пакистан, Белоруссию и Иран.

Ранее Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с возможной милитаризацией своей ядерной программы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена приложить все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса.