Бородин обвинил Пугачеву в подготовке покушения

Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины

Tекст: Ольга Иванова

Сикорский в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в России) написал, что Варшава платит за Starlink для Украины «порядка 50 миллионов долларов в год», в случае отключения системы Польша будет вынуждено искать других поставщиков услуг.

В ответ на это Рубио в соцсети X заявил, что Украину не собираются отключать от спутниковой системы связи Starlink.

«Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла этот конфликт, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», – написал Рубио.

Позже в перепалку с Сикорским также вступил Маск.

«Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», – написал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».