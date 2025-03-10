В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Бородин обвинил Пугачеву в подготовке покушения
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал заявление в Следственный комитет России, обвинив певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения на его жизнь.
Как пишет Shot, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Алла Пугачева планировала покушение на него. Бородин подал заявление на Пугачеву в Следственный комитет России, утверждая, что ему стало известно о готовящемся покушении, в котором певица могла быть организатором, передает Lenta.Ru.
Бородин считает, что мотивом для покушения могла стать его инициатива о лишении Пугачевой званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Он также отметил, что ему поступали угрозы с 2024 года, из-за чего он ранее обратился в полицию.
Напомним, в январе Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ.