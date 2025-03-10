  • Новость часаТрамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
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    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 06:29 • Новости дня

    Беженка сообщила о бегстве колумбийских наемников из Славянска

    Стало известно о бегстве колумбийских наемников из Славянска после обострения боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, прибывшие в Славянск на «сафари», были хорошо экипированы, но первыми покинули поле боя после активизации боевых действий, рассказала беженка Елена Махатенко.

    Колумбийские наемники прибыли в Славянск на «сафари», сообщает РИА «Новости». О событиях рассказала беженка из города Елена Махатенко. Она утверждает, что наемники прибыли в мае 2024 года и были экипированы значительно лучше, чем украинские солдаты.

    Махатенко пояснила, что колумбийцы вели себя так, словно они хозяева ситуации, и, несмотря на свое уверенное поведение, первыми покинули поле боя, как только боевые действия активизировались.

    Местные жители больше не видели их после начала боевых действий. Елена добавила, что наемники якобы контролировали ситуацию в городе до активизации боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ. Ранее сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования. В январе был арестован наемник из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области.

    9 марта 2025, 08:26 • Новости дня
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве

    Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

    Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА «Новости». Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

    Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом «секретно».

    Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

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    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились новые видео с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области.

    Telegram-канал «Северный ветер» публикует фото и видео, на которых изображены российские военные, находящиеся в подземной трубе в районе Суджи. В посте говорится, что «пока нельзя рассказывать подробности операции, включая места высадки наших воинов». При этом Telegram-канал подчеркивает, что о действиях «военнослужащих, зашедших в тыл противника через подземные коммуникации, будут слагать легенды».

    Военнослужащие, находящиеся в подземной трубе, также записали поздравления для женщин с 8 Марта, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы, желаем вам всего самого лучшего, светлого», – говорит в поздравлении боец.

    На кадрах Telegram-канала «Белорусский силовик» боец рассказывает про подготовку действий войск при помощи газовой трубы. Военнослужащие 30 мотострелкового полка говорят, что более 13 км по узкой трубе люди носили воду.

    В своем Telegram-канале военный корреспондент Анастасия Кашеварова отметила, что операция в Курской области заняла шесть дней: два дня бойцы шли, четыре – ждали в трубе. За время нахождения в трубе, по данным Кашеваровой, штурмовики отравились метаном, а запасы воды и еды почти закончились. В таком состоянии они зашли в тыл к противнику и нанесли удар.

    Кашеварова сравнила действия военных с подвигом русских бойцов: отравленные газом, они защищали крепость Осовец при атаке немцев во время Первой Мировой войны.

    Накануне также в Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи. До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    9 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

    Военные 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР

    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области после отказа командования эвакуировать окруженных.

    Группа военнослужащих ВСУ, служащих в 23-й механизированной бригаде, оказалась в плену у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС. Военные, в том числе офицер, сдались после окружения.

    По словам пленных, командование не смогло организовать их эвакуацию, что и привело к сдаче. В настоящий момент захваченные находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север». Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава ВСУ под Харьковом. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ.

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    9 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ перебросили силы с курского направления в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске украинских сил с курского направления в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с курского направления в Донецкую Народную Республику.

    Он отметил рост числа контратак со стороны противника на ряде направлений в ДНР, что свидетельствует о перемещении дополнительных сил ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пушилин описал ситуацию на фронте как позиционное противостояние, в котором украинская сторона не жалеет личного состава, пытаясь предпринять новые контратаки.

    «Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки. Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по красноармейскому направлению, по курахово-великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт», – сказал Пушилин.

    Ранее сообщалось, что ВС Украины направили взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров, к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области.

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    9 марта 2025, 13:11 • Новости дня
    Российские войска освободили Константинополь в ДНР

    Минобороны России сообщило об освобождении Константинополя войсками в ДНР

    Российские войска освободили Константинополь в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Как передает ТАСС, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Константинополь в Донецкой народной республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в ДНР. В то же время силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя.

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    9 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное

    Российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Министерство обороны России объявило об успешных действиях группировки войск «Север» в Курской области. В результате боевых операций, завершившихся 9 марта, были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север» подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном.

    Продолжаются активные операции по обеспечению безопасности в регионе и уничтожению остатков формирований ВСУ, нарушающих стабильность на этой территории.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    9 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР

    Минобороны: Российские войска закрепились в Константинополе в ДНР после зачистки

    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие успешно закрепились в поселке Константинополь в ДНР, проведя зачистку, в результате которой потери среди украинских сил составили более 50 человек.

    Российские военнослужащие закрепились в Константинополе в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости».

    Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 50 человек в результате действий российских сил. В операции для поддержки штурмовых подразделений активно использовались расчеты артиллерии и ударные дроны, оснащенные системами сбросов боеприпасов. Эти меры позволили уничтожить позиции ВСУ и обеспечить контроль над Константинополем.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

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    9 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Пленная сообщила о насильственной отправке женщин ВСУ на штурм

    Галина Казимова заявила о насильственной отправке 100 женщин ВСУ на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ отправляло женщин на передовую, несмотря на обещания работать в тылу, заявила украинская военнослужащая Галина Казимова.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины принуждало женщин идти на штурм, передает ТАСС. Об этом рассказала пленный украинский солдат Галина Казимова, которую захватили бойцы Центральной группировки российских войск на красноармейском направлении.

     Казимова рассказала: «Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Нас насильно отправили». Согласно ее словам, в подразделении насчитывалось около ста женщин, и над ними издевались, в том числе били по ногам и рукам.

    Казимова была взята в плен возле села Шевченко. Она уточнила, что ее задачей было закрепиться после штурмовиков и произвести зачистку, однако после ранения она не оказывала сопротивления при сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины назначило советницу по гендерным вопросам .

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    9 марта 2025, 15:11 • Новости дня
    Москвичу предъявили обвинение в госизмене после ареста за хулиганство

    В Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство на северо-востоке города.

    Как сообщает ТАСС, молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после ареста за мелкое хулиганство в Москве. В судебных документах говорится, что Афимин В. В. неоднократно задерживался за выражение нецензурной брани в общественном месте, нарушая ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Прибывшие на вызов сотрудники ППС ГУ МВД Москвы задержали его, и он признал вину в суде, после чего был отправлен под арест на 10 суток.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении Афимина во время его очередного административного ареста. Как указано в материалах Мещанского суда Москвы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Согласно материалам судебных заседаний, Афимин родился в закрытом городе Байконур-1 в Казахстане и позднее переехал с семьей в Краснознаменск Подмосковья. Он служил в Вооруженных силах РФ, на момент ареста числился безработным. Дополнительные подробности дела в судебных документах не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал подозреваемого Афимина по делу о госизмене, а ранее приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за передачу Киеву данных о ВМФ России. Также сообщалось, что жителя Донецка осудили на 15 лет за госизмену.

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    9 марта 2025, 08:57 • Новости дня
    Ночью ПВО России сбили 88 украинских дронов

    Российские ПВО уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 88 украинских беспилотников, большинство из которых были перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта. Наибольшее количество дронов, а именно 52, было сбито над территорией Белгородской области.

    Кроме того, 13 беспилотников были уничтожены над Липецкой областью, девять над Ростовской областью, восемь над Воронежской областью. Также по три беспилотника были сбиты над Астраханской областью и по одному – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

    Минобороны России отметило, что все действия по перехвату и уничтожению дронов были выполнены дежурными средствами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, а также ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области. Помимо этого, ранее ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

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    9 марта 2025, 10:40 • Новости дня
    БПЛА обнаружили на территории завода в Чебоксарах

    В Чебоксарах выявили беспилотник на территории реконструируемого завода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Чебоксарах на территории предприятия «Комбинат Буревестник» нашли беспилотник, пострадавших нет.

    В Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» был обнаружен беспилотный летательный аппарат, передает ТАСС. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы, однако жертв и пострадавших нет.

    « Объект нефтебазы находится на реконструкции. Ситуация под контролем», – написал Николаев в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области, а ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

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    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговоров с США в Джидде

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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    10 марта 2025, 04:47 • Новости дня
    Танк Т-72Б3М выдержал 18 попаданий украинских дронов

    Танк Т-72Б3М с навесом «Медуза» выдержал 18 атак FPV-дронов в Донецке

    Tекст: Максим Попов

    Танк Т-72Б3М, оснащенный защитным навесом, успешно выдержал 18 атак украинских FPV-дронов в ходе выполнения задачи в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны.

    Танк Т-72Б3М, принадлежащий Южной группировке войск, выдержал восемнадцать атак украинских FPV-дронов в районе Часова Яра, передает ТАСС. Командир ремонтной роты рассказал, что несмотря на интенсивные атаки, танк продолжал выполнять боевую задачу без остановки.

    Сообщается, что Т-72Б3М был укреплен специальным навесом из стальных тросов. По словам военнослужащего, система защиты оказалась крайне эффективной против дронов благодаря способности тросов к быстрой замене в полевых условиях. Такие тросы могут быть оперативно заменены при необходимости, что позволяет максимально быстро восстанавливать защиту танка на линии боевого соприкосновения.

    В настоящее время танк проходит плановый ремонт и вскоре будет возвращен экипажу для продолжения выполнения боевых задач.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра.

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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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