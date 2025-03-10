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Беженка сообщила о бегстве колумбийских наемников из Славянска
Стало известно о бегстве колумбийских наемников из Славянска после обострения боев
Колумбийские наемники, прибывшие в Славянск на «сафари», были хорошо экипированы, но первыми покинули поле боя после активизации боевых действий, рассказала беженка Елена Махатенко.
Колумбийские наемники прибыли в Славянск на «сафари», сообщает РИА «Новости». О событиях рассказала беженка из города Елена Махатенко. Она утверждает, что наемники прибыли в мае 2024 года и были экипированы значительно лучше, чем украинские солдаты.
Махатенко пояснила, что колумбийцы вели себя так, словно они хозяева ситуации, и, несмотря на свое уверенное поведение, первыми покинули поле боя, как только боевые действия активизировались.
Местные жители больше не видели их после начала боевых действий. Елена добавила, что наемники якобы контролировали ситуацию в городе до активизации боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ. Ранее сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования. В январе был арестован наемник из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области.