Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Арестован наемник из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области
В России арестовали наемника ВСУ из Колумбии за участие в боевых действиях в Курской области
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии, воевавшего на стороне украинских вооруженных сил и незаконно пересекшего границу России.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, о заключении подозреваемого под стражу ходатайствовало следственное управление главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает РИА «Новости».
Уточняется, что колумбийский гражданин незаконно пересек границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса, который заочно обвиняется в террористическом акте и наемничестве на стороне ВСУ в Курской области.