С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Bloomberg сообщил о расследовании после увольнения министра Британии из-за сообщений в WhatsApp
Расследование переписки в WhatsApp началось после увольнения министра Британии
Министр здравоохранения Британии Эндрю Гвинн был уволен и временно отстранен от Лейбористской партии после публикации в WhatsApp группы «Trigger Me Timbers», где он сделал неприемлемые и дискриминационные комментарии.
Как сообщает Bloomberg, в Британии началось расследование WhatsApp группы, участники которой, включая депутата Эндрю Гуинна, публиковали оскорбительные сообщения. Эндрю Гуинн был уволен с поста министра после того, как лидер лейбористов Киер Стармер узнал о содержании сообщений. В переписке нашли расистские и сексистские комментарии.
Министр жилищного строительства Мэтью Пэнникук заявил, что не знает, будут ли другие участники чата подвергнуты санкциям, однако отметил, что премьер-министр может принять меры в зависимости от результатов расследования. Пэнникук подчеркнул, что действия премьер-министра показывают его решимость поддерживать высокие стандарты на государственной службе.
Сам Гуинн извинился за свои «плохо оцененные» высказывания, но не указал на намерение отказаться от депутатского мандата. Сообщается, что его комментарии включали антисемитские высказывания и шутки о погибшей пожилой женщине.
В свою очередь, другой член кабинета министров теневого правительства, Алекс Бургхарт, выразил озабоченность тем, что другие участники группы могли не осудить антисемитские замечания Гуинна. Он призвал к решительным действиям по отношению ко всем участникам группы, если их вина будет установлена.