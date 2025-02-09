С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.31 комментарий
Российские войска уничтожили группу ВСУ на реке Волчья
Российские силовики уничтожили штурмовую группу ВСУ на реке Волчья в Харьковской области
Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.
Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины, готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.
В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты и артиллерия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска, в то время как Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения, а ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона.