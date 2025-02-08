После пожара на востоке Москвы за медицинской помощью обратились 16 человек

В результате пожара на востоке Москвы госпитализировали пятерых с отравлением продуктами горения

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, 16 человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в бывшем здании электрозавода на востоке Москвы. Среди пострадавших оказался ребенок.

По информации медиков, пять человек были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. Остальным помощь оказали на месте.

Напомним, в субботу на востоке Москвы загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или перегруз сети, в результате пострадали восемь человек, четверо из которых были госпитализированы, и спасены 90 человек.

Сообщалось, что из здания были спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно, а ранг возгорания повысили до четвертого из пяти возможных.

По факту пожара в СК возбудил уголовное дело, квалифицировано по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».