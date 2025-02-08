По факту крупного пожара на бывшем электрозаводе в Москве возбуждено дело

Следственный комитет возбудил дело после крупного пожара на бывшем электрозаводе в Москве

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего на востоке Москвы. Дело квалифицировано по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, передает ТАСС.

В сообщении в Telegram-канале МЖД говорится, что для помощи в тушении пожара в здании электрозавода был направлен пожарный поезд. В его состав входят цистерны с 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя, передает РИА «Новости».

Согласно данным оперативных служб, из горящего здания бывшего электрозавода все люди были эвакуированы, и, по предварительным данным, внутри никого не осталось. Тушение пожара продолжается. Расследование находится под контролем прокуратуры Москвы.

Ранее на востоке Москвы загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или перегруз сети, в результате пострадали восемь человек, четверо из которых были госпитализированы, и спасены 90 человек.

Сообщалось, что из здания были спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно, а ранг возгорания повысили до четвертого из пяти возможных.