Украинцу запретили появляться в Риме за нападения на жителей и автомобили

Власти Рима запретили украинцу, нападавшему на людей и авто, находиться в городе

Tекст: Вера Басилая

Украинец, которого называют «человеком-дерево» и «помеха-мэном», арестован в Риме за многочисленные нападения, передает РИА «Новости».

Судебные власти приняли специальные меры в отношении 47-летнего мужчины, который месяцами терроризировал жителей района Балдуина, нападая на людей и автомобили. Ему запрещено находиться в Риме под угрозой ареста.

По данным полиции, мужчина, одетый в лохмотья и листья, а иногда и вовсе голый, бродил по району, нападая на горожан в вечерние и ночные часы. Жители были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избежать встреч с ним.

Украинец неоднократно задерживался за правонарушения. В июне прошлого года он нападал на женщину и ее дочь, угрожая деревянной палкой. В июле он повредил автомобили и атаковал полицейских, а в августе избил женщин. В прошлом он осуждался за преступления, связанные с причинением вреда здоровью и хранением оружия.

Несмотря на задержания и предупреждения, «человек-дерево» продолжил агрессию и пренебрегал предписаниями.

Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, которого планируют депортировать.

До этого на острове Пханган в Таиланде задержаны пять россиян и два украинца за организацию нелегального детского сада и работу без разрешений.