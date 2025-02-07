Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Глава Росавиации заявил о возможном открытии «неба» для дронов в 58 регионах
Глава Росавиации Ядров заявил о возможном открытии «неба» для дронов в 58 регионах
В Росавиации рассматривают возможность частичного открытия воздушного пространства для гражданских дронов в 58 регионах с базовым уровнем реагирования.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025 сообщил, что ведомство изучает возможность частичного открытия неба для гражданских беспилотников в определенных регионах, передает ТАСС. Инициатива касается 58 регионов, которые находятся на базовом уровне реагирования, согласно указу президента.
Ядров уточнил, что исключение составляют такие субъекты, как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. В числе исключенных также регионы Центрального и Южного федеральных округов.
«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», – отметил Ядров.
В 2023 году власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом. Аналогичный запрет ввели в Петербурге.
Ранее в Москве задержали итальянца за запуск беспилотника.