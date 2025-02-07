Глава Росавиации заявил о возможном открытии «неба» для дронов в 58 регионах

Глава Росавиации Ядров заявил о возможном открытии «неба» для дронов в 58 регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025 сообщил, что ведомство изучает возможность частичного открытия неба для гражданских беспилотников в определенных регионах, передает ТАСС. Инициатива касается 58 регионов, которые находятся на базовом уровне реагирования, согласно указу президента.

Ядров уточнил, что исключение составляют такие субъекты, как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. В числе исключенных также регионы Центрального и Южного федеральных округов.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», – отметил Ядров.

В 2023 году власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом. Аналогичный запрет ввели в Петербурге.

Ранее в Москве задержали итальянца за запуск беспилотника.