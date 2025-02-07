Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

Tекст: Алексей Дегтярев

В пятницу президент работает в Кремле, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами СБ России, сказал Песков, передает ТАСС.

Также Путин намерен провести несколько непубличных встреч и совещаний.

Предыдущее совещание с СБ России Путин проводил в конце января, тогда там обсуждались меры по усилению борьбы с терроризмом.