Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России
Президент Владимир Путин в пятницу запланировал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В пятницу президент работает в Кремле, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами СБ России, сказал Песков, передает ТАСС.
Также Путин намерен провести несколько непубличных встреч и совещаний.
Предыдущее совещание с СБ России Путин проводил в конце января, тогда там обсуждались меры по усилению борьбы с терроризмом.