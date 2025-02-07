В России заочно осудили грузинку за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Верховный суд ДНР заочно осудил Гелашвили, ее признали виновной в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований, указало ведомство в своем Telegram-канале.

С 2022 года Гелашвили добровольно присоединилась к украинскому военизированному формированию, выполняя приказы командиров за денежное вознаграждение. В ходе боевых действий она участвовала в конфликтах против силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих.

Гелашвили была заочно приговорена к 14 годам лишения свободы. Ее объявили в международный розыск.

Ранее в феврале в Верховном суде ДНР вынесли заочный приговор гражданину Грузии Автандилу Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.