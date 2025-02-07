«Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.0 комментариев
ВС России освободили три квартала Часового Яра в ДНР
Российские войска взяли под контроль большую часть Часового Яра в ДНР
В ходе боевых действий в Часовом Яре российские силы освободили три западных квартала, включая стадион «Авангард» и больницу №3, заняли важные позиции на высотах.
Российские войска достигли значительных успехов в Часовом Яре, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России взяли под контроль большую часть города, в том числе стратегически важные объекты, такие как стадион «Авангард» и городская больница №3.
Марочко отметил, что штурмовые подразделения закрепились на высотках, а также полностью освободили три западных жилых квартала. Российские войска также прошли большую часть северного квартала, что позволило им занять выгодные позиции для дальнейших действий.
Кроме того, на юге Часового Яра российские силы взяли под контроль несколько участков автодорог. Это включает в себя переправы через реку Грузская, которые раньше использовались украинскими войсками. По словам Марочко, передовые подразделения ВС РФ начали работу в микрорайоне Шевченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре, после чего ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из этого населенного пункта в ДНР, а ударные дроны сорвали ротацию украинских военных в этом районе.