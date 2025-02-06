Путин обозначил критерии распределения бюджетных мест в вузах

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Совета по науке и образованию Путин заявил о необходимости изменения подхода к распределению бюджетных мест по инженерным специальностям, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил важность того, чтобы эти места распределялись под конкретные задачи производств и отраслей, в том числе тех, которые будут создаваться с нуля в рамках национальных проектов технологического лидерства.

«Важно, чтобы бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе, а распределялись строго под задачи производств и отраслей, в том числе тех, которые будут создаваться с нуля в рамках нацпроектов технологического лидерства», – сказал Путин.

Он указал на необходимость в короткие сроки выстроить все механизмы распределения контрольных цифр приема и довести их до конкретных учебных заведений. Приоритет должны получать вузы и колледжи, демонстрирующие высокие результаты в подготовке кадров. Это, по словам Путина, подразумевает достойную заработную плату выпускников и их трудоустройство по специальности.

Кроме того, президент акцентировал внимание на важности организации образовательного процесса в высшей школе. Он подчеркнул необходимость значительного увеличения доли практического обучения современным инструментам проектирования и конструирования, которые уже активно применяются на предприятиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к 2030 году. Он также предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.