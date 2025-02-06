Мерц выразил готовность к переговорам с Путиным ради мира

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о возможности переговоров с Путиным ради мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что действующий канцлер Олаф Шольц в прошлом году также говорил с Путиным по телефону и продемонстрировал этот разговор публично. «Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», – сказал Мерц в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает РИА «Новости».

Мерц подчеркнул, что сдерживание остается ключевой задачей НАТО. Для этого, по его словам, необходимо значительное повышение эффективности вооружений. Он отметил, что системы вооружения в Европе должны быть упрощены и унифицированы, так как сейчас они слишком сложные и дорогие. В качестве примера он привел 17 различных типов боевых танков, которые существуют в Европе, в то время как в США их только два.

Кроме того, Мерц считает важным совместное заказывание и производство более крупных партий вооружений, что требует увеличения расходов на оборону. Он подчеркнул необходимость достижения цели НАТО в 2% от ВВП, для чего требуется дополнительно от 30 до 40 млрд евро в год, однако в будущем, по его мнению, эта планка должна быть выше.

Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения, а также заявил, что Украина должна восстановить территориальную целостность, а Россия должна потерпеть поражение.