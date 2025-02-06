Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области

Политолог Баширов: Смена главы Курской области оправдала себя

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«К Курской области сейчас обращено особое внимание федерального центра, это ежедневная тема в повестке президента. Когда Путин назначал Хинштейна, он сразу указал приоритетом взаимодействие с населением. И глава региона, поставив эту задачу в фокус и выполняя ее, серьезно укрепил авторитет власти в области», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«На встрече Путина с врио губернатора были подведены предварительные итоги работы, согласованы уже проработанные планы и решения. Это непростые задачи с точки зрения разрешения социальных вопросов, особенно на фоне боевых действий. Однако решать их все равно необходимо», – подчеркнул он.

«И со многими вопросами новая команда уже справляется. Поэтому важно зафиксировать: смена руководителя региона в сложный момент продолжающихся боевых действий была необходимым решением президента, которое оправдало себя. В Курской области у власти люди, практикующие не формальный подход к управлению, а способные понять важные для населения нюансы и работать с ними», – указал эксперт.

«Отдельный вопрос по приграничным районам. Они будут восстановлены на качественно новом уровне. Это принципиальная позиция президента, которая полностью сходится с комплексным подходом Хинштейна к восстановлению приграничья. В этом смысле Курская область ничем не отличается от новых регионов, где идут боевые действия и работают программы восстановления», – резюмировал собеседник.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, который информировал главу государства о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.

«Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», – подчеркнул Путин.

«Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей: 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с Вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», – сообщил глава государства.

«Действительно, самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь быть максимально открытым, находиться в постоянном диалоге, для того чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей», – ответил Хинштейн.

«По их же инициативе мы создали координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов, их у нас девять, и все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах, – а помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми и собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи, – все эти вопросы мы на сегодняшний день уже положили на бумагу», – заверил он.