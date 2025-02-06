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Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области
Политолог Баширов: Смена главы Курской области оправдала себя
Команда врио губернатора Курской области Александра Хинштейна нарастила авторитет власти среди населения, реализуя помощь пострадавшим при боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке жителей приграничных территорий.
«К Курской области сейчас обращено особое внимание федерального центра, это ежедневная тема в повестке президента. Когда Путин назначал Хинштейна, он сразу указал приоритетом взаимодействие с населением. И глава региона, поставив эту задачу в фокус и выполняя ее, серьезно укрепил авторитет власти в области», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«На встрече Путина с врио губернатора были подведены предварительные итоги работы, согласованы уже проработанные планы и решения. Это непростые задачи с точки зрения разрешения социальных вопросов, особенно на фоне боевых действий. Однако решать их все равно необходимо», – подчеркнул он.
«И со многими вопросами новая команда уже справляется. Поэтому важно зафиксировать: смена руководителя региона в сложный момент продолжающихся боевых действий была необходимым решением президента, которое оправдало себя. В Курской области у власти люди, практикующие не формальный подход к управлению, а способные понять важные для населения нюансы и работать с ними», – указал эксперт.
«Отдельный вопрос по приграничным районам. Они будут восстановлены на качественно новом уровне. Это принципиальная позиция президента, которая полностью сходится с комплексным подходом Хинштейна к восстановлению приграничья. В этом смысле Курская область ничем не отличается от новых регионов, где идут боевые действия и работают программы восстановления», – резюмировал собеседник.
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, который информировал главу государства о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.
«Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», – подчеркнул Путин.
«Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей: 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с Вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», – сообщил глава государства.
«Действительно, самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь быть максимально открытым, находиться в постоянном диалоге, для того чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей», – ответил Хинштейн.
«По их же инициативе мы создали координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов, их у нас девять, и все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах, – а помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми и собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи, – все эти вопросы мы на сегодняшний день уже положили на бумагу», – заверил он.