Россия расширила зону контроля на правом берегу Оскола после освобождения Новомлынска

Tекст: Ольга Иванова

Освобождение Новомлынска в Харьковской области увеличило контролируемую территорию на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА «Новости». По его словам, это позволит использовать дополнительные силы для подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

Ганчев заявил, что освобождение Новомлынска способствовало улучшению позиции российских войск, что даст возможность для более активных маневров на правобережье Оскола.

Кроме того, стало известно, что российские вооруженные силы продолжают переносить удары по укреплениям вооруженных сил Украины в Купянском районе. Атаки также направлены против мест скопления иностранных наемников и украинских боевиков, переброшенных в Харьковскую область из других мест. Ганчев сообщил, что артиллерия продолжает активные действия для ослабления позиций противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.