  • Новость часаРоссийские войска зашли в Ивано-Дарьевку на Северском направлении в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Российские войска зашли в Ивано-Дарьевку в ДНР
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ с начала конфликта
    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
    МВД получило полномочия выдворять мигрантов
    В Госдуме назвали сроки выплаты проиндексированной пенсии
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    24 комментария
    5 февраля 2025, 08:38 • Новости дня

    Российские войска зашли в Ивано-Дарьевку на Северском направлении в ДНР

    Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ и вошли в Ивано-Дарьевку в ДНР

    Российские войска зашли в Ивано-Дарьевку на Северском направлении в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные силы России нанесли удар по ВСУ и вошли в Ивано-Дарьевку, планомерно продвигаясь к Северску и улучшая позиции у Верхнекаменского.

    Российские войска нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины и вошли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после нанесения поражения ВСУ, российские штурмовые подразделения смогли войти в данный населенный пункт.

    Марочко отметил, что российские военнослужащие продолжают планомерное продвижение к городу Северску. За последние несколько суток они прошли более километра вдоль реки Каменки и подошли вплотную к Верхнекаменскому.

    Эксперт добавил: «Северо-западнее Спорного улучшено положение на переднем крае линии боевого соприкосновения. Продвижение вдоль железнодорожного полотна в районе населенного пункта Выемка за сутки составило около 700 м».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области, также российские войска уничтожили опорные пункты и технику ВСУ у Тернов, а ранее ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре.

    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

    Коментарии (16)
    5 февраля 2025, 02:40 • Новости дня
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ

    Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ

    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.

    Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.

    «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.

    Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск.  Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

    Коментарии (2)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова

    Песков назвал героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова

    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова
    @ primorsky.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

    Песков выразил глубокое уважение к памяти погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Ефремов, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр», проявил героизм при исполнении своих обязанностей и внес значительный вклад в развитие батальона.

    «Геройский человек геройски погиб», – заявил Песков.

    Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что известный под позывным «Кубинец» Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине.

    Коментарии (4)
    4 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Песчаного, Новомлынска, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая Харьковской области, Невского Луганской народной республики (ЛНР), Ямполовки и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 290 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны рядом с Дылеевкой, Константиновкой, Зеленовкой, Ивано-Дарьевкой, Орехово-Василевкой, Янтарным, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада с боеприпасами и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Красноармейска, Удачного, Сергеевки, Дзержинска, Дружбы, Новоалександровки, Барановки, Лысовки, Котлино, Успеновки, Андреевки и Ясенового ДНР.

    Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, и десять пикапов. Уничтожены восемь арторудий, в том числе польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ под Нестерянкой, Новоданиловкой, Каменским и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих и две станции РЭБ.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 406 беспилотников, 590 ЗРК, 21 023 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 186 единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 03:07 • Новости дня
    Суд раскрыл детали изготовления поддельных документов для убийства Дугиной

    Дизайнер Сучков получал 50 рублей за страницу поддельного документа, который использовали убийцы Дугиной

    Tекст: Максим Попов

    Дизайнер Андрей Сучков, осужденный за создание поддельных документов, использованных для убийства Дарьи Дугиной, получал за свои услуги по 50 рублей за каждую страницу.

    Андрей Сучков, один из участников дела об изготовлении поддельных документов, использованных в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получал 50 рублей за каждую страницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сучков полностью признал факт создания электронного макета официального документа на имя Юлии Зайко.

    По данным следствия, в январе 2022 года Сучков получил предложение через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение заполнять графические шаблоны. После согласия его включили в групповой чат, где один из пользователей отправлял текстовую информацию, а Сучков создавал графический шаблон документа. За свою работу он получал 50 рублей за страницу.

    В августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, совместно с Андреем Кузнецовым, изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации транспортного средства для автомобиля Mini Cooper. Этот документ, как полагает следствие, позже был использован для организации убийства Дугиной.

    Украинка Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы на имя Юлии Зайко. Сучков и Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев за изготовление поддельных документов в составе группы лиц.

    Ранее сообщалось, что осужденный по делу Дугиной признал, что узнал о своем участии в преступлении из новостей, когда речь зашла о поддельных документах на автомобиль обвиняемой Натальи Вовк.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 04:50 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке

    Житель Новогродовки сообщил о расстреле четверых мирных жителей украинскими военными

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками, сообщил очевидец Сергей Сиденко.

    По его словам, украинские военные расстреляли четверых мирных жителей до освобождения города российскими войсками, передает РИА «Новости». «Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», – сообщил Сиденко.

    Он добавил, что из-за активных боевых действий тела расстрелянных оставались в подвале более месяца. Лишь недавно удалось их захоронить в ближайшем дворе. «Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали», – добавил он.

    Ранее в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области. Также сообщалось, что украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 21:59 • Новости дня
    Число пострадавших в Горловке возросло до десяти

    Число пострадавших в результате атак украинских войск в Горловке достигло десяти человек

    Tекст: Максим Попов

    В Горловке число пострадавших в результате атак украинских военных увеличилось до десяти человек, включая женщину 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Число пострадавших в результате атак ВСУ по Горловке во вторник возросло до десяти, говорится в Telegram главы ДНР. Утром семь человек были ранены в Никитовском районе Горловки в результате атак. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о еще двух пострадавших после удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города.

    Денис Пушилин уточнил информацию о числе пострадавших и сообщил, что «десять мирных граждан пострадали сегодня в результате киевской агрессии». По его словам, в Никитовском районе во время утренней атаки пострадала еще одна женщина, 1977 года рождения, что увеличило общее число пострадавших до десяти.

    Напомним, накануне в  ДНР пострадали семь мирных жителей. Кроме того, в результате атак ВСУ были повреждены три дома, газопровод и четыре автомобиля.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Британский наемник уничтожен в ДНР

    Британский наемник Кристофер Уолкер ликвидирован в боях в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кристофер Эдвард Уолкер, наемник из Британии, погиб в ходе боев в Донецкой народной республике, где сражался на стороне ВСУ.

    В районе населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике российскими военнослужащими был ликвидирован британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер, передает ТАСС. Он родился в поселении Роутон на северо-востоке Уилтшира в Англии и занимал должность стрелка-оператора в рядах ВСУ.

    По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, Уолкер присоединился к украинским войскам не позднее лета 2023 года. Первоначально он служил в 17-й отдельной танковой бригаде, затем в мае 2024 года был переведен в 16-й отдельный стрелковый батальон.

    Этот батальон до недавнего времени действовал на Запорожском направлении, но был переброшен в район Северска, где и произошла ликвидация Уолкера российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ. Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. Ранее ВС России уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 10:12 • Новости дня
    Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Российские БПЛА взяли под контроль ключевую трассу снабжения в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дроны начали активно контролировать трассу снабжения Красноармейска, что значительно усложнило передвижение и обеспечение украинских войск в этом районе.

    Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) усилили давление на ключевую трассу снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, передает ТАСС. Дорога, соединяющая Красноармейск с другими регионами, находится под контролем российских операторов БПЛА, что усложняет движение и доставку снабжения для украинского гарнизона.

    В силовых структурах сообщили, что трасса является важной частью в логистической цепочке ВСУ, и ее контроль позволяет значительно ограничить возможности снабжения противника. В частности, российские FPV-дроны взяли под плотный огневой контроль днепропетровскую трассу, через которую осуществляется снабжение гарнизона в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске, что привело к значительным экономическим потерям. Позднее сообщалось, что солдаты ВСУ сдались в плен под Красноармейском, что было связано с ухудшением морального состояния и нехваткой ресурсов. В результате ВСУ потеряли позиции под Красноармейском, поскольку столкнулись с нехваткой бойцов и отсутствием подкреплений.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 05:10 • Новости дня
    Ударные дроны сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре

    Беспилотники и артиллерия сорвали ротацию ВСУ, зачистив квартал Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Беспилотники и артиллерия ивановских десантников сорвали ротацию украинских сил, что позволило российским штурмовым группам расширить контроль над Часовым Яром, говорится в сообщении Минобороны.

    По информации российского военного ведомства, беспилотные летательные аппараты и артиллерия Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно провели операцию, сорвав ротацию украинских сил в Часовом Яре, говорится в официальном канале Минобороны в Telegram. Это позволило штурмовым группам продвинуться и зачистить очередной квартал от сил противника.

    «В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов крылатой пехоты была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал от укронацистов в Часовом Яре», – заявили представители командования.

    Артиллерийские расчеты вели огонь из гаубиц Д-30, что позволило уничтожить пехоту противника. После первого выстрела проводилась корректировка огня для достижения максимального эффекта.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР. Украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, а ранее сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Удары FPV-дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

    FPV-дроны уничтожили подкрепление ВСУ под Часовым Яром в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Часовым Яром в ДНР группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, которые были выпущены 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов под Часовым Яром в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Операторы дронов из 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск осуществили атаку на позиции противника.

    По данным источника, уничтоженные солдаты были отправлены как подкрепление на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре, в результате чего украинская сторона начала массовую эвакуацию раненых солдат. Также сообщалось, что ВСУ вывозили награбленное имущество из Часова Яра на броневиках.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 06:30 • Новости дня
    Зенитчик назвал HIMARS легкими целями для российских ПВО

    Российские зенитчики быстро научились сбивать ракеты HIMARS на Украине

    Tекст: Максим Попов

    ЗРК «Бук-М2» на донецком направлении успешно справляется с поражением ракет американской РСЗО HIMARS, которую ранее считали сложной целью, сообщили в Минобороны.

    Как отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи ЗРК «Бук-М2» Павел Иванов, американские РСЗО HIMARS больше не представляют сложной цели для российской ПВО, передает РИА «Новости».

    РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет», - приводит агентство слова Иванова.

    Подразделение сейчас действует на донецком направлении, где помимо HIMARS успешно сбивает крылатые ракеты Storm Shadow, что представляет большую сложность из-за низкой высоты полета. В спектр задач также входят авиационные вооружения, такие как управляемые авиабомбы и противолокационные ракеты.

    Иванов пояснил, что воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км, поражаются до 45 км, а время от обнаружения до поражения составляет от 10 до 40 секунд. «Если цель попадает в зону поражения комплекса, она поражается со стопроцентной вероятностью», – добавил он.

    Офицер также рассказал о тактиках ВСУ, использующих ложные цели для разрядки системы ПВО перед основными ударами. При этом он пояснил, что российская система ПВО настолько насыщенна, что вероятность поражения целей остается высокой.

    По словам военного, вокруг охраняемых объектов всегда выстроена эшелонированная стена ПВО с различными ЗРК, включая «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь», «Тор» и «Бук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников ВСУ.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 06:02 • Новости дня
    ВС России заняли контролировавший большую часть Зеленого Гая опорник ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска в боях у Зеленого Гая заняли опорный пункт, с которого ВСУ контролировали значительную часть поселка, уничтожив при этом три огневые точки и пулеметный расчет.

    Российские военнослужащие заняли опорный пункт ВСУ в ходе боев у Зеленого Гая Харьковской области, сообщило ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, опорник, находившийся на возвышенности, позволял противнику контролировать большую часть населенного пункта.

    В ходе боевых действий российские войска уничтожили три огневые точки, передвижное огневое средство и расчет зенитной пулеметной установки ВСУ. Марочко отметил, что продвижение российских подразделений происходило при поддержке артиллерии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне около 50 солдат ВСУ попытались вернуть утраченные позиции у Волчанска Харьковской области, но их атака была обнаружена и остановлена артиллерийским огнем российской армии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала Зеленского маньяком
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке
    Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
    Первый самолет с нелегалами из США прибыл на базу Гуантанамо
    Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ
    Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

    Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства

    В Европе назвали эгоистичным предложение президента США Дональда Трампа заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. В самом Киеве уже готовы пойти на сделку, но на определенных условиях. Как отмечают эксперты, необходимые США редкие ресурсы постепенно переходят под контроль России, и это далеко не единственный фактор, который мешает тому, чтобы сделка все-таки состоялась. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта

    К исходу третьего года конфликта главком ВСУ Александр Сырский решил начать реформирование украинской армии. Речь идет о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. Эксперты отмечают, что данная инициатива способна повысить эффективность управления формированиями противника. Но хватит ли ВСУ времени на осуществление реформы? И что это будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............