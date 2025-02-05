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Медведчук заявил о роли России в обретении украинцами Родины
Медведчук заявил, что Россия дает украинцам Родину, а Запад видит их рабочими
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад рассматривает украинцев как рабочую силу и пушечное мясо, тогда как Россия становится для них настоящей Родиной, предлагая развитие на много поколений вперед.
Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в своей статье для «Комсомольской правды» выразил мнение, что Запад видит в гражданах Украины лишь чернорабочих и пушечное мясо. По его словам, украинский народ в России традиционно обретает Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой.
Медведчук подчеркивает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет возможности развития на много поколений вперед. Он также отметил, что Европа теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности своей элиты. «Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину», – заявил он.
Политик утверждает, что мир на Украине могут принести только российские вооруженные силы. Чтобы защитить и обеспечить национальную безопасность, России необходимо выполнить цели по искоренению нацистского режима и нацистской идеологии в стране, а также демилитаризации территории, что, по его словам, невозможно без контроля над историческими русскими землями.
До этого Медведчук сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины XVII века.