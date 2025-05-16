В Воронежской области объявили режим ЧС из-за сильных заморозков

Tекст: Елизавета Шишкова

В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в сфере сельского хозяйства из-за ущерба от заморозков, передает «Интерфакс». Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона. Муниципалитетам рекомендовано предоставить данные о размере ущерба до 30 мая в областной Минсельхоз.

Поздние заморозки прошли по всей территории области 27, 28, 29 апреля и 3 мая. Местами температура воздуха и почвы на пониженных участках опускалась до минус восьми-десяти градусов.

По предварительным оценкам, пострадало более 30 тыс. га посевов. Повреждено также свыше 2,6 тыс. га садов и ягодников, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона. По прогнозам специалистов, урожай фруктов и ягод в этом году будет примерно в два раза ниже ожидаемого.

Посевная площадь в регионе в 2025 году достигнет 2,694 млн га, из них озимыми культурами засеяно 715,5 тыс. га.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температурные показатели июня в Москве могут превысить многолетнюю норму более чем на один градус. Метеорологи ожидают по-настоящему жаркий старт лета в столице. Специалисты отметили, что такая аномалия может отразиться на погоде в последующие месяцы.