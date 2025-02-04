  • Новость часаИндия заключила контракт с Россией на поставки противокорабельных ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    Финляндия ускорила вырубку лесов после отказа от древесины из России
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    4 февраля 2025, 20:16 • Новости дня

    В Северной Осетии объявили об опасности атак дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, об этом во вторник вечером сообщил глава региона Сергей Меняйло.

    В регионе действует режим беспилотной опасности, всем необходимо сохранять спокойствие, призвал Меняйло в соцсетях, передает ТАСС.

    Глава региона призвал всех не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

    Коментарии (49)
    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

    Коментарии (22)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 16:54 • Новости дня
    Общественный совет «Время героев»: среди участников на 53% выросло количество Героев России
    Общественный совет «Время героев»: среди участников на 53% выросло количество Героев России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз, Героев России – в полтора раза. Об этом было объявлено в ходе прошедшего во вторник заседания Общественного совета программы «Время героев».

    На заседании Общественного совета программы «Время героев», которое состоялось 4 февраля, обсуждались итоги дополнительного набора участников и эффективность второго модуля обучения. Отмечается значительный рост интереса к программе среди бойцов и ветеранов, обладающих опытом и наградами, сообщается на сайте программы.

    «Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5%, их 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в девять раз, двух орденов Мужества – в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что участники программы «Время героев» будут изучать территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития. Также они посетят Ямало-Ненецкий округ и пройдут стажировки на Урале и в Еврейской автономной области.

    Герой России Александр Карелин подчеркнул, что внедрение программы на региональном уровне создаст значительное количество современных управленцев. «Успех программы ожидаем и заслужен», – считает Карелин. Андрей Красов особо отметил важность продления сроков тестирования, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в программе.

    Общее число поданных заявок на участие превысило 65,5 тыс. Общественный совет продлил сроки тестирования и написания эссе на месяц – до 25 февраля, чтобы находящиеся на передовой участники СВО могли пройти отборочные мероприятия.

    Напомним, ранее состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев, а кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    МИД назвал условия переговоров по Украине

    МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского

    МИД назвал условия переговоров по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требуется решение юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.

    Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.

    Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.

    Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

    Коментарии (23)
    4 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замминистра строительства Новгородской области

    Участник программы «Время героев» Сергиенко назначен замминистра строительства Новгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

    Как сообщается в Telegram-канале программы «Время героев», Сергиенко в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    Сергиенко отметил, что программа предоставляет возможность защитникам России продолжать служить на государственной гражданской службе. Он подчеркнул значимость образовательных модулей, где участники перенимают опыт ведущих управленцев страны.

    Среди наставников Сергиенко был губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

    «Мы еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки», – рассказал Сергиенко, выразив благодарность Никитину за внимание и опыт.

    На новой должности заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Николай Сергиенко планирует сосредоточиться на создании социально значимых объектов и реализации федеральных проектов, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.

    «Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», – заявил Николай Сергиенко.

    Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Сергиенко с назначением, отметив позитивные темпы роста строительной сферы в регионе.

    «Вопросов, требующих грамотных решений, еще достаточно, есть и проблемные объекты. Вам поручены серьезные направления, которым нужен особый контроль. Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», – обратился губернатор к Николаю Сергиенко.

    Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, а также медалью Суворова и медалью «За отвагу».

    Ранее кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Также участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    После участия в программе «Время героев» кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
    Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб в результате взрыва, его личность устанавливается, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщает ТАСС, в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» погиб мужчина, который, по предварительным данным, привел в действие взрывное устройство, чтобы убить главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

    Оперативные службы рассматривают криминальную версию случившегося. Личность подозреваемого устанавливается.

    В понедельник на северо-западе Москвы произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». Позже источник в силовых структурах сообщил, что устроить взрыв мог террорист-смертник.

    Среди погибших оказался основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и скончался в реанимации.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2025, 02:20 • Новости дня
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE

    Карлсен предложил главе Международной шахматной федерации Дворковичу уйти в отставку

    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежский шахматист Магнус Карлсен раскритиковал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и предложил ему уйти в отставку.

    Причиной стали разногласия между FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен. Сторонам не удалось достигнуть соглашения о сотрудничестве. Карлсен утверждает, что шахматистам угрожали отстранением от участия в чемпионатах мира, если они выберут Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».

    Карлсен опубликовал текст переписки Дворковича с его отцом, где президент FIDE, убеждая шахматиста «сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке», обещал, что игроки не будут затронуты спорами, и смогут сами решать, где выступать, без страха санкций.

    «Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания», – заявил Карлсен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он заявил: «Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова».

    «Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» – спросил Карлсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Карлсен объявил о решении больше не участвовать в турнирах под эгидой FIDE после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.

    Коментарии (8)
    4 февраля 2025, 03:15 • Новости дня
    Польша отказалась признавать ряд объектов собственностью России

    Посол Андреев сообщил об отказе Польши признавать ряд объектов собственностью России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти могут изъять еще несколько объектов российской недвижимости, следует из слов посла России в Польше Сергея Андреева.

    «Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», – приводит слова Андреева РИА «Новости».

    В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России, якобы подозревая использование средств для финансирования терроризма.

    Позже власти Польши заняли здание, которое принадлежало российской дипломатической миссии. Также сообщалось об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой.

    В апреле 2023 года польские власти, при поддержке полиции, ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, взломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Польша объявила о решении закрыть генеральное консульство России в Познани. Польша также грозит закрыть все российские консульства. В ответ Россия закрыла польское генеральное консульство в Петербурге.

    Коментарии (12)
    4 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия планирует заключить сделку с США для укрепления экономических связей, заявил премьер-министр Виктор Орбан. При этом он отметил, что Евросоюз «ждут тяжелые месяцы».

    В своей публикации на Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской в России) Орбан подчеркнул, что в Брюсселе все видят, что приближается «торнадо Трампа», но большинство все еще надеется, что им удастся избежать последствий, передает РИА «Новости».

    «Не удастся», – написал Орбан. По его словам, в Америке закончилась гендерная истерия, прекращено финансирование глобалистских организаций Сороса, остановлена незаконная миграция, а также прекращена поддержка конфликта на Украине.

    «Иными словами, конец всему тому, что брюссельские бюрократы пытались навязать нам в последние годы. Но есть и еще кое-что. Нам предстоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли», – добавил Орбан. Он считает что новый президент США будет отстаивать американские интересы, даже в ущерб Европе.

    «Европейский союз ждут тяжелые месяцы, а брюссельским бюрократам предстоят жесткие времена», – подчеркнул Орбан. Он отмечает, что Венгрии необходимо заключить соглашение, чтобы сохранить экономические отношения с США. «Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. А брюссельцам придется расхлебывать то, что они сами заварили», – подчеркнул Орбан.

    Он отметил, что для заключения действительно выгодной сделки необходимо уважение и знание интересов друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Коментарии (9)
    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (12)
    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

    Коментарии (4)
    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

    Коментарии (22)
    4 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР.

    Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце, заявил, что Иосиф Сталин совершил одну из главных ошибок, присоединив Западную Украину к Советскому Союзу, передает ТАСС. По его словам, это решение не позволило создать новую линию обороны.

    Кроме того, Степашин выразил мнение, что 90% так называемых западных украинцев воевали против Советской армии в роли полицаев.

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

    Коментарии (60)
    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (19)
    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    Коментарии (11)
    Главное
    Названы страны с территориальными претензиями к Украине
    Системы РЭБ подавили дроны-камикадзе ВСУ в Энергодаре
    Пашинян назвал поражение в Карабахе шагом к независимости Армении
    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером парламента Финляндии
    Маск поставил в офисе кадрового управления США кровати
    Названы сроки завершения миссии американских войск в Ираке
    Гроссмейстер Шипов объяснил суть конфликта между FIDE и Карлсеном

    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

    Перейти в раздел

    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............