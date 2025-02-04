Московский театр мюзикла опроверг участие Кортнева в спектаклях

Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

«Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

«Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

«Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».