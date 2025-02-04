Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
После взрыва в ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд и отключили лифты
В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, продолжаются следственные действия, доступ в главный холл закрыт, лифты не работают.
Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, закрыт и лифты не работают, передает РИА «Новости».
Жителей комплекса призвали использовать другие подъезды и лестницы для доступа к своим квартирам.
Управляющая компания уведомила жильцов о продолжающихся следственных действиях в здании, соответствующее объявление размещено у входа в главный холл жилого комплекса, доступ в подземный паркинг также временно закрыт.
Ранее в понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса», предположительно сработала граната или СВУ на основе гранаты.
В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, однако вскоре скончался в реанимации.
Газета ВЗГЛЯД писала, кому могла быть выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна.