После взрыва в ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд и отключили лифты

Tекст: Вера Басилая

Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, закрыт и лифты не работают, передает РИА «Новости».

Жителей комплекса призвали использовать другие подъезды и лестницы для доступа к своим квартирам.

Управляющая компания уведомила жильцов о продолжающихся следственных действиях в здании, соответствующее объявление размещено у входа в главный холл жилого комплекса, доступ в подземный паркинг также временно закрыт.

Ранее в понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса», предположительно сработала граната или СВУ на основе гранаты.

В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, однако вскоре скончался в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД писала, кому могла быть выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна.