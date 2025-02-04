ВС России отразили атаку 50 украинских военных у Волчанска в семичасовом бою ночью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка Вооруженных сил Украины численностью около 50 человек предприняла попытку атаковать позиции у Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Атака произошла ночью в районе населенного пункта Тихое. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бой продолжался более 7 часов, после чего украинские силы были вынуждены рассеяться по лесополосе.

Украинские войска стремились вернуть утраченные ранее позиции. Группировка выдвинулась из населенного пункта Волоховка и форсировала реку Волчья, чтобы приблизиться к Волчанску. Для отвлечения внимания они открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям российских войск в районе Тихого.

По словам Марочко, ВСУ надеялись скрытно подойти к российским позициям и атаковать с фланга. Однако их действия были замечены благодаря современным средствам обнаружения, и российская артиллерия открыла огонь по противнику. Атака была сорвана, и украинские силы рассеялись. Потери украинской стороны пока уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области, Вооруженные силы России за сутки уничтожили около 1275 украинских военных, а украинские военные отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске.