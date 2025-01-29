Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.4 комментария
ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске
Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции
Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.