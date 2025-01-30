Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
ВС России за сутки уничтожили около 1275 украинских военных
Российские войска нанесли урон ВСУ, уничтожив около 1275 солдат и офицеров
За прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, потерявшим около 1275 военнослужащих и значительное количество техники.
По данным Минобороны, подразделения различных группировок войск нанесли ущерб украинским военным формированиям в нескольких регионах. В районе Волчанска Харьковской области российские военные уничтожили до 50 солдат и офицеров ВСУ. В ходе операции были поражены бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделениями группировки «Запад» было устранено более 320 украинских военных. Также были уничтожены две бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, из них три западного производства, и склад боеприпасов.
Группировка «Юг» в Донецкой народной республике нанесла поражение, уничтожив до 175 солдат ВСУ. Был ликвидирован еще один склад боеприпасов.
На Донецком направлении группировка «Центр» уничтожила до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Группировка «Восток» в Донецкой и Запорожской областях ликвидировала до 125 украинских военных, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, одно из которых западного происхождения.
Группировка «Днепр» в Херсонской и Запорожской областях уничтожила до 55 украинских солдат и два автомобиля. Средствами ПВО были сбиты две управляемые бомбы, четыре реактивных снаряда и 61 беспилотник, подытожили в оборонном ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны, за последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек. В ведомстве также указали на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны наносило удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников.