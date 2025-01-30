Российские войска нанесли урон ВСУ, уничтожив около 1275 солдат и офицеров

Tекст: Мария Иванова

По данным Минобороны, подразделения различных группировок войск нанесли ущерб украинским военным формированиям в нескольких регионах. В районе Волчанска Харьковской области российские военные уничтожили до 50 солдат и офицеров ВСУ. В ходе операции были поражены бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении подразделениями группировки «Запад» было устранено более 320 украинских военных. Также были уничтожены две бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, из них три западного производства, и склад боеприпасов.

Группировка «Юг» в Донецкой народной республике нанесла поражение, уничтожив до 175 солдат ВСУ. Был ликвидирован еще один склад боеприпасов.

На Донецком направлении группировка «Центр» уничтожила до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Группировка «Восток» в Донецкой и Запорожской областях ликвидировала до 125 украинских военных, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, одно из которых западного происхождения.

Группировка «Днепр» в Херсонской и Запорожской областях уничтожила до 55 украинских солдат и два автомобиля. Средствами ПВО были сбиты две управляемые бомбы, четыре реактивных снаряда и 61 беспилотник, подытожили в оборонном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, за последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек. В ведомстве также указали на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны наносило удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников.