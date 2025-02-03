Со здания штаб-квартиры USAID сняли вывески после слов Маска

Fox News сообщил о снятии вывесок со здания USAID в Вашингтоне после заявлений Маска

Tекст: Ольга Иванова

Здание штаб-квартиры Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне лишилось вывесок, что произошло на фоне обещания Илона Маска закрыть ведомство, сообщает РИА «Новости». По словам источников, вывески были сняты со здания Рональда Рейгана в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира USAID.

Источники также отметили, что сотрудники Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого Маском, уже получили доступ к компьютерным системам агентства. Эта информация свидетельствует о возможной подготовке к изменениям в управлении или реорганизации работы USAID.

Напомним, что глава американского агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) и бизнесмен Илон Маск назвал американское Агентство по международному сотрудничеству (USAID) клубком червей.

По данным СМИ, руководство безопасности USAID отстранили после попытки остановить доступ сотрудников DOGE к защищенным системам, включающим личные данные и информацию о допусках.