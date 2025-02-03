В понедельник прошел традиционный урок из цикла «Разговоры о важном», посвященный развитию технологического предпринимательства. Российский актер Евгений Егоров выступил с лекцией для учащихся на тему «Бизнес и технологическое предпринимательство». В рамках занятия обсуждалось влияние науки на технологии и инновации.

Первый заместитель гендиректора компании «Инопрактика» Наталья Попова приняла участие как федеральный спикер. Она объяснила, что представляет собой технологическое предпринимательство и как оно связано с научной деятельностью. Попова отметила, что выпускники лучших вузов России часто становятся создателями успешных технологических бизнесов благодаря образованию и способности замечать в повседневных процедурах нечто особенное.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс» Алексей Федотов также принял участие в уроке. Он подчеркнул важность понимания текущих и будущих трендов для старта собственного бизнеса в области технологий. «Если вы хотите заниматься технологическим предпринимательством, нужно знать, как это работает сейчас, но очень важно понимать, что будет в будущем», – отметил Федотов.

Урок просмотрели более 3 млн раз, а скачали материалы 154 тыс. пользователей. Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами подчеркнули, что взаимодействие образования и инноваций способствует изменениям в сфере технологического предпринимательства.