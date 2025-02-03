Спасатели завершили работу на месте взрыва в Москве

На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» завершили работу спасатели и пожарные

Tекст: Ольга Иванова

Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В настоящее время оперативные службы покинули место происшествия. Также с места улетел вертолет, но не уточняется, забрал ли он пострадавших.

На территории комплекса доступ ограничен, вход разрешен только жильцам и сотрудникам экстренных служб. Однако жильцам пока не разрешают вход в свои дома.

Тем временем продолжается работа следственно-оперативной группы и других специалистов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома. В результате взрыва были повреждены остекление фойе первого этажа и произошло задымление. По имеющейся информации, один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Оперуполномоченные опрашивают местных жителей и дворников с целью установления деталей инцидента, все входы в дом, включая салоны с обратной стороны, перекрыты.

Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались. Позже стало известно, что президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса».

Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.