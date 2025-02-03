Тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне переданы родственникам

Bloomberg: Тела 55 из 67 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне опознаны и переданы семьям

Tекст: Вера Басилая

Тела 55 из 67 погибших в столкновении самолета American Airlines и армейского вертолета Black Hawk в Вашингтоне были опознаны и переданы семьям. Спасатели продолжают поиски тел в реке Потомак, несмотря на холодные погодные условия. Вашингтонская пожарная служба и EMS заверили, что все погибшие будут найдены, передает Bloomberg.

Фрэнсис Б. Пера из Корпуса инженеров армии США подчеркнул, что приоритетом остается «достойное возвращение» останков погибших. Пера сообщил, что водолазы оснащены высокочеткими камерами с прямыми трансляциями на судах поддержки, что позволяет детально осмотреть обломки.

Членов семьи в сопровождении полиции отвезли на автобусах на берег реки Потомак, недалеко от того места, где самолет и вертолет упали после столкновения.

Среди пассажиров самолета были фигуристы, вернувшиеся с чемпионата США по фигурному катанию 2025 года в Уичито, и группа охотников, вернувшаяся из поездки с гидом.

Издание пишет, что данные бортового самописца самолета показали, что на момент крушения его высота составляла 325 футов (99 метров) плюс-минус 25 футов (7,6 метра), сообщили журналистам представители NTSB.

Однако данные диспетчерской вышки показали, что Black Hawk находится на высоте 200 футов (61 метр), что является максимально допустимой высотой для вертолетов в этом районе. Это несоответствие еще предстоит объяснить.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) работает над выяснением причин происшествия и надеется выпустить предварительный отчет в течение 30 дней. Пока неясно, была ли попытка избежать столкновения в последний момент, но были зафиксированы изменения в угле наклона самолета перед столкновением.

Кроме того, следователь Брайс Бэннинг заявил, что диктофон в кабине самолета записал звук за несколько мгновений до крушения, на что «экипаж отреагировал словесно», после чего «самолет начал увеличивать скорость, а затем запись закончилась».

Ранее тело российского фигуриста Вадима Наумова, погибшего при столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines и вертолета Black Hawk в небе под Вашингтоном, обнаружили спасатели.

Погибших в авиакатастрофе чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, где они работали тренерами, так решил их сын Максим, живущий в Бостоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех погибших были российские паспорта.