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    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 10:05 • Новости дня

    Тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне переданы родственникам

    Bloomberg: Тела 55 из 67 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне опознаны и переданы семьям

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне завершена идентификация останков 55 из 67 жертв авиакатастрофы, происшедшей после столкновения самолета и вертолета над рекой Потомака, сообщило Bloomberg.

    Тела 55 из 67 погибших в столкновении самолета American Airlines и армейского вертолета Black Hawk в Вашингтоне были опознаны и переданы семьям. Спасатели продолжают поиски тел в реке Потомак, несмотря на холодные погодные условия. Вашингтонская пожарная служба и EMS заверили, что все погибшие будут найдены, передает Bloomberg.

    Фрэнсис Б. Пера из Корпуса инженеров армии США подчеркнул, что приоритетом остается «достойное возвращение» останков погибших. Пера сообщил, что водолазы оснащены высокочеткими камерами с прямыми трансляциями на судах поддержки, что позволяет детально осмотреть обломки.

    Членов семьи в сопровождении полиции отвезли на автобусах на берег реки Потомак, недалеко от того места, где самолет и вертолет упали после столкновения.

    Среди пассажиров самолета были фигуристы, вернувшиеся с чемпионата США по фигурному катанию 2025 года в Уичито, и группа охотников, вернувшаяся из поездки с гидом.

    Издание пишет, что данные бортового самописца самолета показали, что на момент крушения его высота составляла 325 футов (99 метров) плюс-минус 25 футов (7,6 метра), сообщили журналистам представители NTSB.

    Однако данные диспетчерской вышки показали, что Black Hawk находится на высоте 200 футов (61 метр), что является максимально допустимой высотой для вертолетов в этом районе. Это несоответствие еще предстоит объяснить.

    Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) работает над выяснением причин происшествия и надеется выпустить предварительный отчет в течение 30 дней. Пока неясно, была ли попытка избежать столкновения в последний момент, но были зафиксированы изменения в угле наклона самолета перед столкновением.

    Кроме того, следователь Брайс Бэннинг заявил, что диктофон в кабине самолета записал звук за несколько мгновений до крушения, на что «экипаж отреагировал словесно», после чего «самолет начал увеличивать скорость, а затем запись закончилась».

    Ранее тело российского фигуриста Вадима Наумова, погибшего при столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines и вертолета Black Hawk в небе под Вашингтоном, обнаружили спасатели.

    Погибших в авиакатастрофе чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, где они работали тренерами, так решил их сын Максим, живущий в Бостоне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех погибших были российские паспорта.

    31 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот

    ABC News: Опытная женщина-пилот управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне

    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот
    @ Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, управляла опытная женщина-пилот с более чем 500 часами летного времени, сообщает ABC News.

    Женщина-пилот, управлявшая вертолетом Black Hawk, который потерпел крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела значительный летный опыт, сообщает ТАСС. Она провела в воздухе более 500 часов.

    На борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол отметил, что у пилота-инструктора полетный опыт превышал 1000 часов, а у командира экипажа – несколько сотен часов.

    Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы. По информации Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет, на двое суток. Газета The New York Times сообщила, что вертолет оказался в небе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, поскольку пилоты должны тренироваться в местах, где планируются их полеты. Экипаж часто использовался для перевозки представителей федеральной власти.

    Во время слушаний в Конгрессе кандидат на пост министра Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил о необходимости обсуждать подходящее время для тренировочных полетов военных вертолетов. Он подчеркнул, что такие полеты не должны проходить вблизи больших аэропортов, таких как аэропорт имени Рейгана.

    Катастрофа произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет American Airlines и вертолет столкнулись над рекой Потомак. На борту самолета, направлявшегося из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четверо члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Между тем эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

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    31 января 2025, 23:32 • Новости дня
    Пентагон засекретил имя погибшего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США раскрыло имена двух из трех членов экипажа военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, но по просьбе семьи имя третьего остается засекреченным.

    Министерство обороны США сообщил о засекречивании имени третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Имя сохраняется в тайне по просьбе семьи погибшего. Ранее были опубликованы данные о двух других членах экипажа: это сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

    Сержант О'Хара, которому было двадцать восемь лет, считается погибшим, но его идентификация еще не завершена. Старшина Ивс, тридцатидевятилетний житель Мэриленда, также числится среди погибших, но его останки еще не найдены.

    Между тем, глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли сообщил журналистам, что власти идентифицировали 28 жертв катастрофы. Всего извлечено 41 тело. Доннелли добавил, что информация о гибели уже передана 18 семьям пострадавших. Он также отметил, что самолет необходимо поднять из воды для завершения поисков.

    Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

    Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом. 

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

    Между тем, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта.

    Эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    1 февраля 2025, 05:21 • Новости дня
    Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета в Филадельфии

    Радиоведущий сообщил о вероятном взрыве кислородных баллонов на медицинском самолете

    Tекст: Максим Попов

    На борту медицинского самолета Learjet 55, потерпевшего крушение в Филадельфии, могли взорваться кислородные баллоны, что привело к большому огненному шару, сообщил радиоведущий Рич Зеоли.

    Как отметил Зеоли со ссылкой на источники в полиции Филадельфии, возможной причиной крушения самолета стало смешение кислорода с топливом, что могло привести к мощному взрыву. «Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели», – заявил Зеоли.

    Федеральное авиационное управление сообщило, что медицинский самолёт Learjet 55 потерпел крушение в 18:30 по местному времени вскоре после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. В сообщении говорится, что на борту находились два человека. Однако, по данным журналистов, на борту могло быть шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в Филадельфии, на борту которого находилось шесть человек, загорелся газопровод и возникли пожары в домах. До этого легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах.

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    2 февраля 2025, 03:08 • Новости дня
    США раскрыли имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета

    Капитан Ребекка Лобах стала третьей жертвой столкновения военного вертолета и самолета

    Tекст: Максим Попов

    Армия США опубликовала имя третьего погибшего в катастрофе военнослужащего – капитана Ребекки Лобах, которая служила офицером авиации с 2019 года и имела несколько наград.

    Как сообщает РИА Новости, армия США раскрыла имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Ей оказалась капитан Ребекка Лобах.

    Лобах служила офицером авиации с июля 2019 года и была награждена медалями «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, имя Лобах было скрыто по просьбе семьи. Вместе с ней в экипаж входили сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

    В сообщении Пентагона отмечается, что Лобах не участвовала в боевых действиях, но имела внушительный послужной список, что подтверждается наградами.

    Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

    Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

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    1 февраля 2025, 03:37 • Новости дня
    Крушение самолета в Филадельфии вызвало сильные пожары в домах

    В Филадельфии разбился самолет с шестью пассажирами на борту, вызвав пожары в домах

    Крушение самолета в Филадельфии вызвало сильные пожары в домах
    @ Serguei Fomine/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В результате крушения самолета в Филадельфии, на борту которого находилось шесть человек, загорелся газопровод и возникли пожары в домах, сообщил телеканал Fox News.

    Как сообщает телеканал, в Филадельфии потерпел крушение самолет медицинской службы Lear 55, на борту которого находились шесть человек: два пилота, два доктора, пациент и родственник больного. Инцидент произошел вскоре после вылета из аэропорта на северо-востоке города, передает РИА «Новости».

    В результате падения самолета возникло несколько очагов пожаров, в том числе в жилых домах. По словам корреспондента телеканала, повреждение газопровода привело к возникновению дополнительного очага возгорания, что усугубило последствия катастрофы.

    Городские власти и экстренные службы прилагают все усилия для устранения последствий инцидента.

    До этого сообщалось, что самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах.

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    2 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Разбившийся над Вашингтоном вертолет выполнял функцию воздушного такси

    WSJ: Во время столкновения над вашингтоном вертолет Black Hawk отрабатывал эвакуацию руководства станы при нападении на Вашингтон

    Tекст: Максим Попов

    Вертолет армии США Black Hawk, столкнувшийся с самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном, отрабатывал транспортировку высших руководителей страны в безопасное место в случае нападения на столицу, сообщило The Wall Street Journal.

    По информации издания, военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном, выполнял тренировочную миссию по эвакуации высших руководителей страны в случае нападения на столицу, передает РИА «Новости».

    В момент катастрофы вертолет отрабатывал одну из ключевых задач своего подразделения, которое занимается перевозкой высших должностных лиц США. По словам авторов материала, такие тренировки направлены на подготовку к возможным угрозам и атакам на Вашингтон, что делает их важной составляющей национальной безопасности.

    После трагического столкновения возникли вопросы о безопасности проведения подобных тренировочных миссий. Кроме того, инцидент ставит под сомнение и другие повседневные задачи подразделения, включая перевозку высокопоставленных чиновников, резюмировали обозреватели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США раскрыла имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета.

    Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

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    31 января 2025, 18:06 • Новости дня
    Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»
    Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с самолетом, нарушил допустимую высоту полета, превысив предельные 200 футов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, летел на высоте выше допустимой, передает ТАСС.

    «Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного выше», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что вертолет следовал на высоте, превышающей предельные 200 футов, что эквивалентно примерно 61 м.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.

    Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном. Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

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    1 февраля 2025, 17:19 • Новости дня
    Фигуристов Шишкову и Наумова решили похоронить в США

    Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова решил похоронить их в США

    Tекст: Вера Басилая

    Погибших в авиакатастрофе чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, где они работали тренерами, так решил их сын Максим, живущий в Бостоне, сообщили независимые источники.

    Решение о захоронении Евгении Шишковой и Вадима Наумова в США принял их сын Максим, который проживает в Бостоне и входит в национальную сборную по фигурному катанию. Шишкова и Наумов погибли в результате авиакатастрофы, после чего спасатели уже извлекли из воды тело Шишковой, а поиски тела Наумова продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее государственный департамент подтвердил, что трое россиян погибли в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.

    Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех погибших были российские паспорта.

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    1 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    Спасатели в США извлекли тела членов экипажа из вертолета Black Hawk

    В США извлекли тела экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном

    Tекст: Максим Попов

    В США завершились спасательные работы по извлечению тел членов экипажа вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном.

    Спасатели в США извлекли тела двух из трех членов экипажа военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, передает РИА «Новости». Согласно сообщению, операция по извлечению тел была завершена, и тела мужчины и женщины были найдены среди обломков.

    По информации источника, одним из извлеченных был старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда. Имя второго солдата, тело которого также было найдено, не разглашается по желанию семьи.

    Ранее, в процессе поисковых операций, было найдено тело сержанта Райана Остина О'Хары из Джорджии. Его личность подтвердили после идентификации.

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    1 февраля 2025, 03:05 • Новости дня
    Легкомоторный самолет упал на жилые дома в Филадельфии

    Самолет с двумя пассажирами на борту разбился в Филадельфии

    Tекст: Максим Попов

    Самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах, сообщила CBS.

    По информации телекомпании, в  Филадельфия произошло крушение небольшого самолета, на борту которого находились два человека, передает РИА «Новости». Самолет упал на жилые дома на северо-востоке города, что привело к пожару. «Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман», – говорится в телесюжете.

    По данным полиции, самолет упал в густонаселенном районе города. Пострадали жители близлежащих домов. «После крушения в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов», – добавили собеседники CBS.

    Состояние людей, находившихся в самолете, пока не уточняется. Также нет данных о количестве пострадавших среди местных жителей.

    Ранее Госдеп США подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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    31 января 2025, 23:54 • Новости дня
    США ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана

    Минтранс ограничил движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом, что стало крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

    Американский министр транспорта Шон Даффи заявил о введении ограничений на движение вертолетов вокруг аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщило РИА «Новости». Ограничения введены для обеспечения безопасности воздушного пространства после столкновения регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk.

    Напомним, Авиакатастрофа произошла накануне ночью. На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту вертолета – три человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

    Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

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    1 февраля 2025, 02:33 • Новости дня
    Госдеп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    Государственный департамент подтвердил, что трое россиян погибли в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, говорится в сообщении российского посольства в США.

    Посольство России в США сообщило, что Госдеп подтвердил гибель троих россиян в результате авиакатастрофы, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди погибших – чемпионы мира в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская. Все они проживали в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.

    В официальном заявлении российского диппредставительства отмечается: «Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники». 

    Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.

    Ранее следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

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    2 февраля 2025, 07:45 • Новости дня
    США анонсировали операцию по подъему самолета и вертолета из реки Потомак

    Армейский корпус инженеров США поднимет обломки самолета и вертолета в феврале

    Tекст: Максим Попов

    Армейский корпус инженеров США начнет операцию по подъему обломков самолета American Airlines и вертолета Black Hawk из реки Потомак 3 февраля, сообщил ABC.

    По данным телеканала, армейский корпус инженеров США готовится к операции по подъему обломков двух воздушных судов из реки Потомак, передает ТАСС. Операция стартует 3 февраля. Первоочередной задачей станет извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines. На это, по оценкам, потребуется около трех дней.

    После завершения работ с авиалайнером команда приступит к подъему обломков военного вертолета Black Hawk. Планируется, что крупные фрагменты будут подняты к 8 февраля, после чего специалисты сосредоточатся на поиске мелких обломков. Для этого будут использоваться специальные корзины.

    Полное завершение всех работ ожидается к 12 февраля. На протяжении всей операции будут задействованы специализированные группы инженеров и водолазы, которые обеспечат безопасность и точность выполнения задания, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США раскрыла имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета.

    Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

    Президент Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

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    31 января 2025, 12:13 • Новости дня
    В авиакатастрофе в США погиб бывший российский фигурист Кирсанов

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб бывший фигурист из России Александр Кирсанов

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший фигурист Александр Кирсанов из России погиб в результате авиакатастрофы в штате Вашингтон, сообщила его жена Наталья Гудина.

    Бывший фигурист из России Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон, США. Ему было 46 лет. Кирсанов родился в Москве и выступал в танцах на льду за три страны: Россию, Азербайджан и Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Кирсанов за свою спортивную карьеру он становился победителем чемпионата Азербайджана и завоевывал второе место на этапе юниорской серии Гран-при, представляя Россию.

    «Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – заявила в интервью ABC News его жена Наталья Гудина.

    Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

    Ранее сообщалось, что к пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта.

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    31 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил о переговорах России и США по авиакатастрофе в Вашингтоне

    Дипломаты России и США начали переговоры по авиакатастрофе с россиянами под Вашингтоном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США ведут дипломатические переговоры по авиакатастрофе под Вашингтоном, в которой погибли граждане РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он сообщил о начавшихся консультациях, отметив, что такие происшествия требуют взаимодействия на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

    По его словам, в случае трагедий с участием граждан других стран, уведомление осуществляется через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что в данном случае работа дипломатии направлена на координацию формальностей, связанных с доставкой тел погибших россиян на родину.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы над Потомаком оказались граждане России. При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил.

    Трамп заявил, что авиакатастрофу спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Президент США опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.

    В МИД России уточнили, что три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.

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