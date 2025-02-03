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Пенсионера арестовали за нападение в поезде Томск – Адлер
Пенсионера арестовали в Омске за нападение с ножом на пассажиров в поезде Томск – Адлер
Куйбышевский районный суд Омска арестовал 68-летнего жителя Томска, обвиняемого в нападении на пассажиров в поезде с ножами, после инцидента в купе на перегоне между станциями Каргат и Барабинск.
Куйбышевский районный суд Омска арестовал 68-летнего жителя Томска, который обвиняется в нападении на пассажиров в поезде Томск – Адлер, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 30 января в купе пассажирского поезда на перегоне между станциями Каргат и Барабинск. По версии следствия, мужчина, находясь в купе, беспричинно выхватил два ножа и потребовал от своих попутчиков, мужчины 1940 года рождения и женщины 1970 года рождения, покинуть купе.
Свидетели сообщили, что получив отказ, нападавший нанес удары ножами обоим пассажирам. Пострадавшие, получив ранения, смогли покинуть вагон и были госпитализированы после остановки поезда на станции Барабинск. Мужчина был снят с поезда и задержан полицией на станции.
Суд удовлетворил ходатайство следователя Омского следственного отдела на транспорте и избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в виде содержания под стражей в СИЗО Омска. Пенсионеру предъявлено обвинение в покушении на убийство по ст. 30 и п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом, после чего пытался совершить самоубийство. В Москве мужчина напал на пассажира в трамвае. В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу.