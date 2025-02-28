Лукашенко велел производителям пересесть с «Мерседеса» на сивого коня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по регулированию цен предложил производителям снизить издержки, пересев с «Мерседеса» на сивого коня», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что прибыль предприятий зависит от затрат, и для их увеличения необходимо минимизировать расходы. Лукашенко отметил, что справедливое ценообразование для потребителей должно исключать спекуляции и обеспечивать разумные цены на продукцию.

Президент также выразил мнение, что Белоруссия способна производить аналоги импортных товаров, таких как товары от Gucci и Versace. Лукашенко предостерег от манипуляций с ценами, подчеркнув, что недопустимо обманывать людей в ожидании перемен после выборов. Он заявил, что подобные действия могут получить жесткую оценку, вплоть до применения «расстрельной статьи».

Лукашенко также акцентировал внимание на необходимости помочь простым людям, призвав участников совещания вспомнить о жизни обычных граждан. По его словам, Белоруссии не стоит сравнивать себя с Евросоюзом, США или Россией, поскольку у них разные экономические условия и потенциалы. Он также подчеркнул, что все начинается с экономики, и эта тема уже поднималась неоднократно.

Завершая свое выступление, Лукашенко отметил, что никого не держит на своих должностях и предлагает уйти тем, кто не согласен с его политикой. Он подчеркнул, что сам знает, что такое нищета, и хочет улучшить жизнь простых людей, избегая при этом шаблонов западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил наказать чиновников за рост цен на картофель. Также сообщалось, что Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию. Ранее Белоруссия подписала с Газпромом протокол о формировании цен на газ до 2025 года.