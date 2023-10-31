Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию

Белоруссия потребовала от России компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Лукашенко, немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны, передает БЕЛТА. По его словам, по договору поставили перед Россией вопрос о компенсациях, это скрывать не надо. Президент Белоруссии добавил, что ничего там чрезвычайного не было, но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Он отметил, что российская сторона предложила варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций, и срок гарантийный на пять лет на основные узлы.

«Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону (мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор) и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны», – добавил белорусский лидер.

Ранее директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий заявил, что «Росатом» заявил о готовности помочь со строительством второй белорусской АЭС, если об этом попросит Минск.

Напомним, в июне 2021 года в министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС.