Лукашенко пригрозил наказать чиновников за рост цен на картофель

Лукашенко потребовал наказать виновных в росте цен на картофель на внутреннем рынке

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение по поводу роста цен на картофель на внутреннем рынке и поручил разобраться в этой ситуации, передает ТАСС.

На совещании по вопросам регулирования цен Лукашенко заявил, что «надо выгнать к чертовой матери этих руководителей», подчеркнув, что за два месяца цены на картофель увеличились на 10%.

Лукашенко также поднял вопрос о выполнении поручения по созданию стабилизационных фондов для обеспечения населения овощами и фруктами в зимне-весенний период. Он выразил недоумение, почему в стране наблюдается дефицит картофеля и его подорожание в межсезонный период, несмотря на возможность производить и хранить достаточное количество.

«Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?» – заметил Лукашенко.

В декабре прошлого года для обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией Белоруссия ввела лицензирование экспорта картофеля на три месяца. Однако, несмотря на эти меры, рост цен продолжился, что вызвало недовольство президента.

Ранее за последние десять лет белорусы значительно увеличили потребление овощей и фруктов, отказавшись от традиционного картофеля, что связано с ростом доходов и популяризацией здорового питания.