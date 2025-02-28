Волк показала курьезное преступление в Индии

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранителям удалось понять, как ювелирное украшение исчезло из магазина, только благодаря камерам видеонаблюдения, рассказала Волк в своем Telegram-канале.

В ролике зафиксировано, как крыса проникла в охраняемый бокс с украшением, схватила колье и убежала с ним через отверстие.

Волк пояснила, что преступление было совершено в Индии.

Она с иронией отметила, что личность подозреваемого пока не установлена, и добавила, что мотив очевиден, поскольку впереди – международный праздник 8 Марта.

В 2020 году в Москве остановили работу магазина на Комсомольской площади, где была замечена крыса, бегающая по продуктам.