Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Волк показала курьезное преступление в Индии
Индийские правоохранители опубликовали в социальных сетях видео, как крыса украла из ювелирного магазина бриллиантовое колье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранителям удалось понять, как ювелирное украшение исчезло из магазина, только благодаря камерам видеонаблюдения, рассказала Волк в своем Telegram-канале.
В ролике зафиксировано, как крыса проникла в охраняемый бокс с украшением, схватила колье и убежала с ним через отверстие.
Волк пояснила, что преступление было совершено в Индии.
Она с иронией отметила, что личность подозреваемого пока не установлена, и добавила, что мотив очевиден, поскольку впереди – международный праздник 8 Марта.
В 2020 году в Москве остановили работу магазина на Комсомольской площади, где была замечена крыса, бегающая по продуктам.