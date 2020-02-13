Супермаркет в Москве закрыли после появления видео с бегающей по продуктам крысой

После проверки Роспотребнадзор приостановил работу магазина «Билла» на Комсомольской площади в Москве, где была замечена крыса, бегающая по продуктам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором по прилавку с неупакованной выпечкой бегает крыса и ест продукты. Инцидент произошел в магазине «Билла» на Комсомольской площади.

«В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, способствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов в помещениях торгового предприятия. По результатам проверки составлен административный протокол о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, магазин будет опечатан», – пояснили в пресс-службе РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что специалисты территориального отдела выявили неудовлетворительное санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений. По периметру снаружи и внутри здания были обнаружены отверстия и трещины в местах коммуникаций. Эксперты отметили также неудовлетворительное состояние площадки для сбора и хранения мусора.

«Материалы дела незамедлительно были направлены в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток», – добавили в пресс-службе.

В январе магазин «Пятерочка» на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс.