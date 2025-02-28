Шойгу: Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с Си Цзиньпином

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президент России придает большое значение реализации достигнутых договоренностей, так как российско-китайские отношения находятся на высоком уровне доверия и дружбы, передает ТАСС.

Он также добавил, что Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление.

Шойгу подчеркнул, что текущие российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня.

В заключение секретарь Совета безопасности добавил, что взаимоотношения между двумя странами основаны на равноправии и глубоком доверии и не направлены против других государств, Шойгу подчеркнул, что сотрудничество России и Китая является примером взаимовыгодных отношений между великими державами.

Ранее Шойгу отметил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.

Напомним, секретарь Совета безопасности России прибыл в Пекин для переговоров с главой МИД Китая Ван И.