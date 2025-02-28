Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Tекст: Александра Юдина

В Москве во время медицинской операции скоропостижно скончался Алексей Рахимбаев, главный конструктор ОКБ имени Яковлева, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Рахимбаев был известен своей ролью в разработке пассажирского самолета МС-21, в проекте которого он отвечал за интерьер и пассажирское оборудование.

Рахимбаев начал карьеру в авиационной промышленности после окончания Московского авиационного института в 1975 году. В 2001–2002 годах руководил группой, занимавшейся разработкой предложений для МС-21 в рамках конкурса по созданию нового ближне- и среднемагистрального самолета.

В 2007 году Рахимбаев занял должность заместителя руководителя группы управления проектом МС-21. С 2019 года он являлся главным конструктором программы Як-42 и разрабатывал интерьер, пассажирское и бытовое оборудование для гражданских самолетов.