Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.0 комментариев
Подполье подожгло здание администрации в Дубовом под Киевом
Активисты «Дозора» подожгли администрацию в Дубовом Киевской области
Активисты подполья «Дозор» на Украине устроили поджог здания администрации в селе Дубовое Киевской области, продолжая серию акций против структур, связанных с мобилизацией и рассылкой повесток киевскими властями.
Активисты подполья «Дозор» на Украине совершили поджог здания администрации в селе Дубовое Броварского района Киевской области, передает ТАСС.
Представители организации сообщили агентству, что данное действие было осуществлено их активистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопротивление в Херсоне ударило дроном по постаменту с украинскими флагами. Сообщалось, что подполье сообщило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии в Одессе. Также сообщалось, что в прифронтовых зонах имели место расстрелы мирных жителей.