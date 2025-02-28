Герасимов определил задачи для группировки «Запад»

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу и заявил об уважении к украинскому лидеру

Tекст: Антон Антонов

«Завтра очень хорошая встреча. В 11 часов (19.00 мск). Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром», – приводит слова президента США РИА «Новости».

Он заявил, что «очень уважает» Зеленского и выразил уверенность, что «хорошо поладит» с украинским лидером. «Мы дали ему много техники и много денег», – отметил глава американского государства.

Хозяин Белого дома сказал, что США и Украина «подпишут историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа». Он заявил: «Мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны».

При этом он отметил, что США, поддерживая Украину, «заплатили куда больше, чем любая другая страна», причем речь идет о «лучшем оружии в мире». Как заявил президент США, сейчас американской стороне нужно «начать восстанавливать собственные склады».

Кроме того, в четверг на вопрос о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, президент США ответил: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал». При этом он признал, что отношения с Зеленским «стали немного раздражающими» после того, как Вашингтон захотел «иметь немного того, что было у европейских стран».

На вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО президент США заявил: «Этого попросту не произойдет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства. Отношения Вашингтона и Киева обострились после отказа Украины подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов.

