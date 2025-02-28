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Герасимов определил задачи для группировки «Запад»
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проинспектировал группировку «Запад»
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов инспектировал Западную группировку войск в зоне СВО, заслушал доклады командования и вручил награды военнослужащим мотострелкового соединения за проявленную доблесть, сообщило Министерство обороны России.
Генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В рамках визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой, командира дивизии и других должностных лиц о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач.
Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Запад» в выполнении поставленных задач. По итогам докладов он дал указания на дальнейшие действия. Также начальник Генштаба посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
В ходе визита Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, которые особо отличились в службе. Он выразил благодарность за проявленные доблесть и мужество в боях, подчеркнув важность их вклада в выполнение боевых задач.
Ранее Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО и отметил успехи в освобождении населенных пунктов.
Также Герасимов встретился с командованием войск «Центр», где определил дальнейшие задачи и вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.