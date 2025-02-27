В Курске поставили спектакль о героях СВО и КТО

В Курске состоялся показ спектакля «Как я остался человеком» о героях СВО

Постановка осуществлена в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию культурных проектов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спектакль основан на пьесе курского драматурга Александра Демченко и отражает реальную историю бойца Артура, который пережил ужасы боевых действий, но сохранил ясность ума. «Вся жизнь Артура уникальна. Он рассуждающий патриот, защищающий свою страну от зла, с которым столкнулся в зоне СВО», – отметил Демченко.

Режиссер Вадим Павленко в ходе постановки поддерживал связь с автором и прототипом главного героя. Передача событий их современникам требовала особой деликатности, поскольку тема СВО животрепещуща для жителей области. Павленко считает, что спектакль позволит увековечить историю, происходящую на глазах зрителей, и предложит новый взгляд на события СВО.

Постановочная команда считает историю Артура примером сохранения света в душе, несмотря на окружение тьмой. Реакция зрителей на первые показы показывает, что спектакль вызвал отклик в сердцах жителей Курской области.