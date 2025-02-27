Российский боец рассказал о сложной обстановке в Глушковском районе Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, обстановка в Глушковском районе Курской области остается сложной, передает ТАСС.

Борода указал, что ВСУ активно применяют артиллерию и дроны-камикадзе для атак на инфраструктуру региона.

Боец подчеркнул, что дроны наносят удары как по гражданским, так и по военным объектам, что усиливает напряженность в районе.

В связи с обострением ситуации, многие жители покинули свои дома, однако часть населения, особенно пожилые люди, остались, заявив, что у них нет возможности переехать.

До обострения ситуации, когда обстановка была более спокойной, некоторые местные жители пытались возвратиться в свои дома, но сейчас в районе остались преимущественно пожилые люди, которые предпочитают оставаться в своих домах до последнего момента.

При этом ранее сообщалось, что российским военным стало проще проводить штурмовые операции на курском направлении благодаря снижению активности украинских беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.