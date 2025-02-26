Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Госдума разрешила регионам выбирать модель самоуправления
Государственная дума приняла поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно выбирать модель местного самоуправления.
Госдума утвердила изменения в законодательство, позволяющие регионам самим выбирать модель местного самоуправления, передает РИА «Новости».
Поправки были предложены межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Первоначально законопроект предусматривал только одноуровневую систему.
Согласно принятым поправкам, регионы могут решать, сохранять ли существующую двухуровневую систему, включающую сельские и городские поселения, или переходить на одноуровневую. Также допускается частичный переход, при котором на некоторых территориях сохраняется двухуровневая структура.
Поправками установлен новый порядок вступления закона в силу. После принятия он начнет действовать через 90 дней после публикации. Региональные законы, регулирующие организацию местного самоуправления, должны быть приняты до 1 января 2027 года.