Москвичку задержали за порчу стендов фотовыставки в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемой 23 года, это жительница Москвы, на стендах фотовыставки «Вместе к Победе» она оставила дискредитирующие надписи, сообщили в ГУ МВД по городу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что девушка использовала для надписей черную аэрозольную краску. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Согласно данным «Фонтанки», задержанная является выпускницей московского колледжа полиции, но официального подтверждения этих сведений пока нет.

Ранее по подозрению в акте вандализма в метро Еревана задержали четверых российских граждан.