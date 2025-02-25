Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Маск из-за требования лишить его гражданства заявил, что Канада – ненастоящая страна

Tекст: Мария Иванова

Глава департамента государственной эффективности США и предприниматель Илон Маск резко ответил на петицию, инициированную канадцами, с требованием лишить его канадского гражданства, передает РИА «Новости».

Маск заявил, что Канада – «ненастоящая страна», прокомментировав в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) новость о петиции.

Онлайн-петиция, в которой более 160 тыс. канадцев выразили недовольство Маском, обвиняет его во вреде интересам страны и вмешательстве в выборы. Маск, получивший канадское гражданство в 1989 году, также обвиняется в участии в деятельности иностранного правительства, якобы стремящегося подорвать суверенитет Канады.

Ранее американский президент также делал язвительные замечания в адрес Канады, называя ее премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Это произошло на фоне возможного введения тарифов США на канадские товары. Американский лидер заявлял, что Канада могла бы избежать пошлин и получить военную защиту, войдя в состав США как 51-й штат.

Ранее Маск высмеял слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что его заявления о суверенитете страны потеряли актуальность из-за его намерения покинуть пост.