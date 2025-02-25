Москвич за день получил 11 штрафов за экстремистские публикации «ВКонтакте»

Кузьминский суд Москвы назначил москвичу 11 штрафов за экстремистский контент

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Кузьминский суд Москвы за один день рассмотрел и назначил жителю столицы 11 штрафов за публикации экстремистского содержания на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Эти материалы включали изображения свастики и экстремистские цитаты.

Согласно материалам дела, мужчина начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году. Однако в поле зрения правоохранительных органов он попал лишь в январе текущего года, после чего на него было составлено 11 протоколов. Суд признал его виновным в девяти правонарушениях, связанных с распространением экстремистских материалов, и двух правонарушениях за демонстрацию нацистской символики.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Суд назначил ему штрафы в соответствии с нарушениями, предусмотренными статьями 20.29 и 20.3 КоАП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд заочно приговорил Дениса Капустина и Кирилла Канахина (оба внесены в список экстремистов и террористов в РФ) к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область, что стало результатом их деятельности в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).