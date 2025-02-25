Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Москвич за день получил 11 штрафов за экстремистские публикации «ВКонтакте»
Кузьминский суд Москвы назначил москвичу 11 штрафов за экстремистский контент
Кузьминский суд Москвы за один день назначил жителю столицы 11 штрафов за размещение экстремистских материалов на странице «ВКонтакте», включая изображения свастики.
Как сообщает РИА «Новости», Кузьминский суд Москвы за один день рассмотрел и назначил жителю столицы 11 штрафов за публикации экстремистского содержания на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Эти материалы включали изображения свастики и экстремистские цитаты.
Согласно материалам дела, мужчина начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году. Однако в поле зрения правоохранительных органов он попал лишь в январе текущего года, после чего на него было составлено 11 протоколов. Суд признал его виновным в девяти правонарушениях, связанных с распространением экстремистских материалов, и двух правонарушениях за демонстрацию нацистской символики.
Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Суд назначил ему штрафы в соответствии с нарушениями, предусмотренными статьями 20.29 и 20.3 КоАП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд заочно приговорил Дениса Капустина и Кирилла Канахина (оба внесены в список экстремистов и террористов в РФ) к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область, что стало результатом их деятельности в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).