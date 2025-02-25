Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Российские силы вошли в Голубовку и продвигаются к Купянску
Марочко сообщил о продвижении российских войск к Купянску через Голубовку и Дорошовку
Российские войска продвинулись на купянском участке фронта, войдя в Голубовку и продолжая движение к Купянску, при этом за последние дни было пройдено около 800 метров в направлении Кутьковки.
Российские военные продолжают наступление на купянском направлении, пишет ТАСС. Вооруженные силы России заняли населенный пункт Голубовка и продолжают движение в направлении Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко подчеркнул, что за последние несколько суток российские войска продвинулись примерно на 800 метров с направления Двуречной к Кутьковке. Кроме того, северо-западнее населенного пункта Западное, российские силы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и заняли новые позиции по направлению к Дорошовке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти сообщили о вынужденной эвакуации в Купянске из-за обстрелов со стороны ВСУ. В течение минувших суток российские силы провели десять атак на позиции ВСУ в районе Купянска. Российские силы также уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском участке.