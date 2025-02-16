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Власти сообщили о вынужденной эвакуации из-за обстрелов ВСУ в Купянске
ВСУ вынуждали жителей Купянска покинуть дома для обустройства огневых позиций
Вооруженные силы Украины обстреливали частный сектор Купянска, чтобы вынудить жителей покинуть дома и использовать их для военных целей.
Как сообщает ТАСС, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают частный сектор в Купянске, чтобы вынудить местных жителей покинуть свои дома, которые могут быть использованы как огневые позиции. Власти Харьковской области утверждают, что украинская армия ведет обстрелы в районе микрорайона Юбилейный, с целью запугивания мирного населения. При этом украинские власти якобы заявляют, что эти удары осуществляют российские силы.
Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области также сообщила, что ВСУ размещают артиллерийские орудия среди жилых домов и проводят обстрелы территории, контролируемой российскими силами. По их словам, это нарушение международного гуманитарного права, так как огонь ведется из населенных пунктов, что превращает их в военные цели и создает угрозу для мирного населения.
Помимо обстрелов, в ВГА утверждают, что в рядах украинской армии процветает мародерство, от которого уже пострадали жители Купянска. Это, по мнению властей, лишь усугубляет положение мирных жителей и усиливает напряженность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска провели десять атак на украинские позиции на Купянском направлении, а также уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на купянском участке.